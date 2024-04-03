الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

محافظ القليوبية رفع
محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد البطوطي مدير المرور بالقليوبية، وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام عطلات العيد الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

 

ولفت إلى رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال إجازة العيد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات لصلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكل الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.

 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظًا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها، والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

 

وشدد المحافظ أيضًا بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات وضبط الأسعار على السلع الغذائية (وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر.. إلخ) في الأسواق، والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كل السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على تعديل مواعيد إنتاج المخابز المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين والبيع بالأسعار المحددة.

محافظ القليوبية المجلس التنفيذي رفع حالة الطوارئ عيد الفطر مناقشة المشروعات

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