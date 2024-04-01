الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع المناطق الصناعية زيادة الاستثمارات

محافظ القليوبية يطالب
محافظ القليوبية يطالب المناطق الصناعية بالعمل بروح القانون

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المناطق الصناعية والشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والبيئة والكهرباء بالمحافظة.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من جدول أعمال مجلس الإدارة خاصة بتشغيل محطة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية باستغلالها وتعظيم الاستفادة منها وإمداد المنطقة بالمياه اللازمة وقت الحاجة أيضًا. 

كما تمت موافقة المجلس على كتاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن قرار اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على إقامة مشروع صناعي بنشاط (مراتب بالسوست من الإسفنج أو مواد أخرى)  ووافق المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بتخصيص قطعة الأرض بمنطقة الشروق الصناعية على مساحة ٤٢٠٠ متر 
كما تمت الموافقة على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعًا للاستثمار وحفاظًا على حقوق المستثمرين. 

وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية.

 ووجَّه المحافظ ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحًا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان المناطق الصناعية التنمية المستدامة مدينة الخانكة

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