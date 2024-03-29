الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أطباء مستشفى كفر شكر ينقذون حياة مريض بعد فقد جسمه للحركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أنقذ الفريق الطبى بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري برئاسة الدكتور إبراهيم الغريب رئيس القسم بمستشفى كفر شكر التخصصى عجوز يبلغ من العمر 67 عام من شلل كلى بالجسم بسبب وجود نزيف داخل المخ بسبب سقوط المريض على رأسه أدى إلى الإصابة بشلل كلى وعدم الاستطاعة على الحركة وتم إجراء التدخل الجراحى اللازم فى الحال لإنقاذ حياة المريض.

وكشف الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى كفر شكر التخصصى أن المريض حضر على كرسى متحرك بصحبة نجله ويعانى من وجود شلل كامل بالجانب الأيسر وتم على الفور اتخاذ كافة التدابير والإجراءات ودخوله العمليات مؤكدا أننا كنا نسابق الزمن لإنقاذ المريض بالتدخل الجراحى وعمل فتحات فى فروة الرأس لإفراغ النزيف من خلال مثقاب المخ اليدوى بعمل فتحات بالجمجمة وتركيب درانق حتى تم الانتهاء والنجاح فى إفراغ النزيف المزمن بالمخ.

وأضاف الغريب فى تصريحات خاصة،  للدستور أن المريض كان يعانى من نزيف مزمن تحت الأم الجافية بالمخ يتم تجميعه على فترات بسبب سقوط المريض على رأسه مشيرا أن المستشفى يوجد بها كفاءات من الأطباء المتميزين وإمكانيات طبية متطورة إستطعنا خلال ساعات محدودة من إنقاذ المريض من شلل كامل بالجانب الأيسر وخروجه من المستشفى على رجله بصحة جيدة بعد تماثله للشفاء. 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناجى مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصى أن المستشفى تم تدعيمها بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتطورة والعديد من التخصصات الطبية والتعاقد مع إستشاريين لخدمة المرضى وانقاذ حياتهم طبقا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التى تبذل كافة الجهود والخطط لدعم المستشفى وتزويدها بالخدمات والامكانيات والأجهزة الطبية لعلاج المرضى فى مختلف التخصصات الطبية.

جراحة المخ والأعصاب مستشفى كفر شكر نزيف بالمخ الإصابة بالشلل محافظة القليوبية

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