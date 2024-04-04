الخميس 04 أبريل 2024
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بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتورة هالة محمد رفعت، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها، رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية بالكلية.

تفاصيل القرارات

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عفاف دسوقي عبدالمجيد، الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بكلية الطب البيطري، رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بالكلية، وتعيين الدكتورة دعاء إسماعيل، الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية، رئيسا لمجلس قسم تصميم الداخلي والأثاث بالكلية وتعيين الدكتورة فوزية فاروق كامل، الأستاذ بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض، رئيسا لمجلس قسم إدارة التمريض بالكلية.

وشملت القرارات أيضا قيام الدكتور أحمد عبدالحميد محمد، الأستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بأعمال وكيل الكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 اعتماد معمل التشخيص البيطري بجامعة بنها

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن اعتماد معمل التشخيص البيطري داخل الجامعة من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك طبقًا للمواصفات الدولية ISO / IEC.
وقال "الجيزاوى" إنه تم اعتماد المعمل في بعض الاختبارات السيرولوجية لتشخيص بعض الأمراض الفيروسية فى سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.
ووجه الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن عباس، عميدة كلية الطب البيطري، ومسئولى الكلية على جهودهم المبذولة فى اعتماد المعمل، موجها بتعظيم الاستفادة من المعمل فى العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة. 

وكانت كلية الطب البيطرى بجامعة بنها قد استقبلت فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا، الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

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