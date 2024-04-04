جهود أمنية مكثفة للقبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب بكفر شكر

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها لسرعة القبض على المتهمين الهاربين بعد واقعة الشروع في قتل شاب في العقد الثاني من عمره بطعنة نافذة في القفص الصدري أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي في حالة خطيرة للتدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياته من قبل فريق طبي متخصص ومازال تحت الرعاية الطبية المركزة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب من العقد الثانى من عمره يدعى “م. ، ع” مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدرى إخترق الفص السفلى للرئة اليسرى وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوي وحالته غير مستقرة مع نزيف مستمر بالصدر.

انتقل على الفور ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والرائدان مصطفى الصباغ وأحمد عبد الحفيظ الخولى معاونا مباحث المركز، وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعاني من نزيف حاد إثر الطعنة النافذة بالقفص الصدري ويخضع للملاحظة المستمرة داخل العناية المركزة حفاظًا على حياته وجاري البحث عن الجناة في كافة المناطق لسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.