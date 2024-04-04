الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالقليوبية

إصابة 6 أشخاص فى
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين "ميكروباص" و "سيارة نصف نقل" أمام كافتيريا قها اتجاه بنها، وجرى الدفع  بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافتيريا قها اتجاه بنها ووقوع عدد من المصابين. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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