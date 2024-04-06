السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: محو أمية 1197 مواطنًا فى دورة يناير 2024

رئيس جامعة بنها:
رئيس جامعة بنها: محو أمية 1197 مواطن فى دورة يناير 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في محو أمية 1197 دارسًا وفقًا لنتائج دورة يناير 2024، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتمامًا كبيرًا وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جهته، قال الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشذون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، وذلك بمشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية بالجامعة.

وأضاف "فودة"، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

ناصر الجيزاوى جامعة بنها محو الأمية خدمة المجتمع هيئة تعليم الكبار

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