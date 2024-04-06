محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كل المراكز والوحدات المحلية، وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها، وتلبية كل مطالب المواطنين.

وكلف المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار، من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز، لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية لأبناء المحافظة.

ووجّه الهجان مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال كل الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة

وفي سياق متصل، كلف الهجان رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كل شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية، من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.

وطالب المحافظ بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولًا بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.