الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرفة طوارئ في "مياه القليوبية" استعدادا لعيد الفطر

المهندس مصطفى مجاهد
المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب

 

كشف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا الى أنها تشمل تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الأجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مرفق مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أى مشاكل طارئة فى الشبكات والمحطات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية على ضرورة الاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه.

وشدد مجاهد على استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع طول إجازة عيد الفطر المبارك بكافة الفروع بالمحافظة.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الارضي ورقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠من التليفون المحمول.

وناشد مجاهد المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، منوها أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة موضحا أنه يتم رصد كافة الممارسات الخاطئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها حفاظا على كل قطرة مياه.

مياه الشرب مياه القليوبية عيد الفطر المبارك استقبال العيد مصطفى مجاهد

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