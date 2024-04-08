الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والتعليم الأساسى

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:
الصف الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاحد 12 مايو 2024
 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس  والسابع الابتدائي (صم)

• تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 


الصف الثامن الابتدائي (صم)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 
الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 
الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين 
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024 
النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
النقل الاعدادي المهني
• تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي 
• تبدأ من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين
• تبدأ من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني 
• تبدأ من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين
• تبدأ من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
النقل الثانوي الفني للصم
• تبدأ من  من السبت 11 مايو الى السبت 18 مايو 2024
النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين
• تبدأ من من السبت 11 مايو الى الاحد 19 مايو 2024
النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي
• تبدأ من الاثنين 13 مايو الى الخميس 23 مايو 2024 

المحافظ يوجه بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة

ووجه محافظ القليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

محافظ القليويية تعليم القليوبية جدول امتحانات عبدالحميد الهجان صفوف النقل

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