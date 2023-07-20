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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كانت بتسعى على رزقها".. حزن بين الأهالي لمصرع أشهر بائعة تين في القليوبية

حزن شديد بسبب مصرع
حزن شديد بسبب مصرع أم هانى أشهر بائعة تين شوكى ونجلها

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب سماع خبر مصرع أم هاني أشهر بائعة تين شوكي بالمدينة ونجلها، إثر حادث تصادم أثناء ذهابها للسعي على رزقها بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن وفاتهما أثناء ذهابها للعمل، وجرى نقلهما للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن من أبناء قريتها لمثواها الأخير بمقابر أسرتها.

وقالت رحاب منير موظفة بالتربية والتعليم، أن سماع خبر مصرع أم هانى ونجلها فى حادث بمحافظة الشرقية كان كالصدمة لجميع أهالى مدينة بنها لأنها كانت امرأة بمليون رجل، قضت حياتها كلها تكافح من أجل لقمة العيش والرزق الحلال وتربية أولادها وتعليمهم.

فيما قالت عبير متولى ربة منزل وإحدى جيران أم هاني، أنه أثناء ذهابها لشراء تين شوكي لبيعه، فاصطدم التروسيكل الذي كانت تستقله هي ونجلها  بسيارة على نزلة السعديين بالطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية، مما أدى لاشتعاله ومصرعها فى الحال وجرى نقلهما إلى مستشفى السعديين بمحافظة الشرقية 

وأوضحت أن المتوفية كانت تشتهر ببيع التين الشوكي بمنطقة عجيبة بالأهرام وتتمتع بالاحترام والأدب والأخلاق  منوهة بأن سائلة المولى عز وجل أنه يجعلها شهيدة لقمة العيش.

الرزق الحلال الحزن الشديد بيع التين الشوكي ربة منزل محافظة القليوبية مصرع أم هانى ونجلها أشهر بائعة تين شوكى

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