الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعاصفة ترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

شهدت محافظة القليوبية اليوم حالة من الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة صاحبها غيوم غطت سماء المحافظة مع أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مختلف الأنحاء، فيما أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تفعيل دور جهات الأزمات والكوارث لمجابهة حالة الطقس ومواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

ووجه المحافظ بضرورة انتشار معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب لمواجهة التقلبات وشفط المياه في حالة زيادة حدة الأمطار.

وأكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكل مراكز ومدن المحافظة، واستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة التقلبات.

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ، بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة تقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية ولحين تحسن الأحوال الجوية.

كما أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية القرار رقم 367 لسنة 2024 بإيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة عن العمل احتياطيًا ولصالح التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بناءً على مذكرتي الإدارة الزراعية بالخانكة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وذلك نتيجة تراخيهم في إزالة مبنى مخالف بالقرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية نحو التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة. 

محافظة القليوبية الطقس السئ عاصفة ترابية حالة الطقس تقلبات جوية

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