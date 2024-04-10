الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفد من الشباب العمانى يلتقط الصور التذكارية مع محافظ القليوبية بمناسبة عيد الفطر

قدم وفد من الشباب
قدم وفد من الشباب العماني من الطلاب الدارسين بجامعة بنها

قدم وفد من الشباب العماني من الطلاب الدارسين بكليات جامعة بنها بمحافظة القليوبية، التهنئة لمحافظ القليوبية احتفالا بعيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية وتقديم الورود والهدايا لهم تعبيرا عن فرحته وتقديره لهم علي استمرارهم بالدراسة داخل المحافظة.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، شاركه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام بالمحافظة، والسكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر التي جاءت بعنوان "يوم تكريم الصائمين"، فهو يوم التكريم من الله لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا، كما ينتظرهم التكريم الأكبر يوم القيامة، موضحة أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملا ونشاطا، كما أنه من مظاهر الفرحة في العيد التوسعة على الأهل على أن تكون التوسعة من غير إسراف ولا تبذير.

وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، ولا شك أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة هم ذوى الأرحام.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، كما أنه تم اعتماد وإعلان أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية 2024، والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرية والمراكز، موضحا أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية، بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، وتأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء.

جامعة بنها وفد عماني عيد الفطر احتفالات العيد محافظة القليوبية

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