القناطر الخيرية قبلة القاهرة الكبرى للتنزه والاستمتاع بعيد الفطر المبارك

فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين والأسر والعائلات للاستمتاع بجمال الحدائق والمسطحات الخضراء خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك حيث بدأت في استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر للاستمتاع بجمال نهر النيل وطبيعة مدينة القناطر الخيرية.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر خاصة في الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل شريان حياة المصريين وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تضمها الحدائق وسط المسطحات الخضراء.

أعداد رواد القناطر الخيرية ازدادت بعد أعمال التطوير التي شهدتها الحدائق

فيما زادت أعداد رواد القناطر الخيرية بعد أعمال التطوير التي شهدتها الحدائق التي تشملها القناطر التى تعد قبلة السياحة والتنزه للمواطنين والأسر والعائلات والشباب، فى الاعياد والمناسبات وشم النسيم حيث يزورها ألاف المواطنين من داخل وخارج المحافظة للاستماع بالطبيعة الخلابة للحدائق وضفاف نهر النيل والمراكب النيلية والمسطحات الخضراء الجذابة التى تشعر الزائرين بروح السعادة والهدوء النفسي المستمد من الطبيعة

كما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك.

محافظ القليوبية يتفقد 3 حدائق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها

وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء عيد الفطر بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينةز

وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.