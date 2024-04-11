مدير مستشفى كفر شكر يقدم التهنئة للمرضى ويمنح العاملين هدايا

تفقد الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، أحوال المرضى داخل جميع الأقسام الطبية بالمستشفى وتقديم التهنئة لهم، ومنح العاملين الذين تصادف وجودهم هدايا مادية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطمأن، خلال جولته، على صحة المرضى ومراجعة ملفات العلاج والأدوية المقدمة لهم داخل المستشفى، مؤكدًا ضرورة توفير الخدمات الطبية اللازمة والعمل على رفع الروح المعنوية للمرضى من خلال الاهتمام بجميع شئونهم المرضية من أجل سرعة تماثلهم للشفاء.

التأكد من وجود جميع الطواقم الطبية والأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع جميع الحالات

كما تفقد مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على تنفيذ جميع استعدادات المستشفى لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من وجود جميع الطواقم الطبية والأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع جميع الحالات المرضية والطوارئ والحوادث.

وشدد على ضرورة الاهتمام الجيد في استقبال المرضى وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث، وبذل جميع الجهود الطبية طبقًا للخطة الموضوعة التى تستهدف أن يكون الطواقم الطبية كخلية نحل فور استقبال الحالات ومهارة التعامل والتدخل الطبى والجراحى لإنقاذ حياتهم من خلال حسن تقديم جميع الرعاية الطبية اللازمة

دعم بالأجهزة الطبية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة

وأكد ناجى، فى تصريحات صحفية لـ“الدستور" أن المستشفى تم تطويره حديثًا بملايين الجنيهات ودعمه بالأجهزة الطبية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة والتعاقد مع الاستشاريين فى بعض التخصصات للاستفادة من خبراتهم فى خدمة طبية متميزة نحو علاج وإنقاذ حياة المرضى المترددين على المستشفى، مشيرًا إلى أنه توجد متابعة بصفة مستمرة على أداء المستشفى ونظام العلاج بهدف تقديم أفضل خدمة طبية وصحية فى التو واللحظة لأهالى المركز والمدينة وحالات الطوارئ بالطريق السريع بنها- المنصورة وجميع مناطق المحافظة يوم الثلاثاء من كل أسبوع والمخصص لاستقبال جميع حالات الطوارئ بطرق ومدن المحافظة

وأوضح مدير مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، أن قطار التحسين والتطوير فى الخدمات الطبية ما زال مستمرًا داخل المستشفى لإشاعة الرضا بين المرضى فى نظام الكشف والعلاج، الذى يضم علاج التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين الذين هم محور اهتمام القيادة السياسية الداعمة لجميع خدماتهم الطبية والصحية.