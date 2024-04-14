الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات قتل عامل لزميله رميًا بالرصاص فى سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات قتل عامل لزميله رميًا بالرصاص بمساعدة والده في طما 

بـسوهاج.

تبلغ لمركز شرطة طما من مستشفى استقباله عاملًا مُصابًا بعيار ناري بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

بسؤال والدته اتهمت عاملًا ووالده بالتعدي على نجلها بالضرب وأطلق أحدهما عيارًا ناريًا تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في الواقعة -فرد محلى- وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية سوهاج عيار ناري قتل رميا بالرصاص

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