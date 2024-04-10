الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة عامل ووالدته على يد سائق توك توك في سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

أصيب عامل ووالدته بطلقات نارية متفرقة على يد سائقي توك توك، في مشاجرة اندلعت بينهم بسبب خلافات على ركن توك توك بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهمين في الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز.

 

وتبين من خلال الفحص أن طرفي كلًا من -طرف أول- المدعو الحسيني ع ا ا  40 عاما، عامل مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر، والدته نجاة ب ع ب، 65 عامًا، ربة منزل، مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي.

 

وبين طرف ثانٍ- كل من المدعو أحمد ب ك ب، 23 عامًا، سائق توك توك، نجل عمومته والمدعو محمد ا ي م، 20 عامًا، سائق توك توك، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط طرف المشاجرة الثاني، وبحوزة الأول بندقية آلية، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة وقيام الأول من الطرف الثاني بركن التوك توك الخاص به أمام منزل الطرف الأول.

 

كما شهدت الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم بسوهاج، وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بسيارة نقل بمقطورة على الطريق نتج عن الحادث وفاة مهندس بشركة خاصة وإصابة قائد السيارة الأولى، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى الجديد.
 

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعدة لفرقة الشرق  يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل دائرة مركز اخميم، نتج عن المصادمة مصرع شخص وإصابة أخر تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم وذلك بين سيارة ملاكي " قيادة المدعو  سعد ا م ا 27 سنة سائق بشركة خاصه  ومقيم القاهرة وسيارة نقل بالمقطورة " قيادة المدعو عبد النبي ن ا ع 60 سنة سائق بشركة خاصه ومقيم القليوبية وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف.

ونجم عن الحادث وفاة المدعو يحيي ع س ا 34 سنة مهندس بشركة خاصه ومقيم دائرة الجيزة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي مستقل السيارة الأولي وإصابة قائد السيارة الأولي " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال قائد السيارة الثانية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.

بطلقات سائقى توك توك مركز طما محافظة سوهاج نقل المصابين المستشفى أمن سوهاج ووجود مصابين طما المركزي

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