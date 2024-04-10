الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى سوهاج يتضامنون مع غزة: نتمنى تحرير القدس فى مثل هذه الأيام

جانب من احتفالات
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر

شهدت متنزهات محافظة سوهاج إقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث انتشر الأهالي في الحدائق العامة مصطحبين أبناءهم وأسرهم، مستعينين ببعض الأطعمة الخاصة جدا التي تعتبر عادة فرعونية للإفطار بها في أول أيام العيد مثل الفسيخ والرنجة والترمس وكعك العيد. وحرص الأهالى على توزيع الهدايا والعيديات.

وقالت إيمان حسن: "نتمنى لإخوتنا الفلسطينيين قضاء عيد سعيد وأن ينصرهم الله على أعدائهم، وأن تكون القدس حرة في مثل هذه الأيام".

وأضافت أن العيد بالنسبة لها هو زيارة الأهل والأقارب، وهي فرصة جيدة لصلة الرحمة، وبالطبع الطعام سيكون الفسيخ.

أما معتز عبد الصبور فقال: "العيد في محافظات الصعيد مختلف وله لمسة غير كل محافظات مصر، فهنا المودة والرحمة والزيارات العائلية هي الأساس. وبالنسبة للأكل، نبدأ يومنا بمشروب الشاي باللبن والبسكويت وزيارة أهلنا في القرية".

جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر
بمحافظة سوهاج عيد الفطر عيد الفطر المبارك الحدائق العامة الفسيخ والترمس كحك

مواد متعلقة

الدخول مجانًا.. 7 أماكن لفسحة العيد في الغردقة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

خارطة طريق جديدة.. أسرار عرقلة حماس مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة