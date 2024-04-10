أهالى سوهاج يتضامنون مع غزة: نتمنى تحرير القدس فى مثل هذه الأيام

شهدت متنزهات محافظة سوهاج إقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث انتشر الأهالي في الحدائق العامة مصطحبين أبناءهم وأسرهم، مستعينين ببعض الأطعمة الخاصة جدا التي تعتبر عادة فرعونية للإفطار بها في أول أيام العيد مثل الفسيخ والرنجة والترمس وكعك العيد. وحرص الأهالى على توزيع الهدايا والعيديات.

وقالت إيمان حسن: "نتمنى لإخوتنا الفلسطينيين قضاء عيد سعيد وأن ينصرهم الله على أعدائهم، وأن تكون القدس حرة في مثل هذه الأيام".

وأضافت أن العيد بالنسبة لها هو زيارة الأهل والأقارب، وهي فرصة جيدة لصلة الرحمة، وبالطبع الطعام سيكون الفسيخ.

أما معتز عبد الصبور فقال: "العيد في محافظات الصعيد مختلف وله لمسة غير كل محافظات مصر، فهنا المودة والرحمة والزيارات العائلية هي الأساس. وبالنسبة للأكل، نبدأ يومنا بمشروب الشاي باللبن والبسكويت وزيارة أهلنا في القرية".

جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر

جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر

جانب من احتفالات محافظة سوهاج بعيد الفطر