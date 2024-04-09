القبض على عامل أصاب عامل زراعي بطلقة أثناء عبثه بسلاح ناري في سوهاج

ألقت مباحث مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، القبض على عامل أصاب عامل زراعي برصاصة في بطنة بطريق الخطأ أثناء عبثه في سلاح نارى بحوزته حال تواجدهما بالأرض الزراعية بدائرة المركز.

البداية بتلقي مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول عامل زراعي إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري أسفل البطن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

انتقل مدير المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وكشفت المعاينة والفحص وأقوال المصاب، أنه أثناء تواجده في أرضه الزراعية بذات الناحية، وبرفقته عامل ومقيم بذات الناحية، وحال عبث الأخير في سلاح ناري كان بحوزته، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.