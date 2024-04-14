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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

انتهت بطعنة.. فتاة تشرع فى قتل زوجها بسكين المطبخ بسبب "خروجة العيد"

طعن
طعن

"مشادة كلامية انتهت بطعنة سكين" هذا ما حدث شمال الجيزة وبالتحديد في منطقة بشتيل حيث قامت ربة منزل بطعن زوجها وشرعت في قتله وذلك بسبب خروجة العيد.

طعنة بالصدر كانت نهاية حوار بدأ بين زوجين آخر أيام عيد الفطر عقب شكوي زوجية من خروجة العيد تطورت إلى مشاجرة فانتهت بطعنة.

في المستشفي حكى الزوج تفاصيل مع حدث من زوجته منذ المشادة الكلامية حتى الطعنة في الصدر وإنقاذ حياته داخل غرفة العمليات.

كشفت التحريات الأولية أن هناك مشادة كلامية بدأت بين الزوجين وتطورت إلي مشاجرة اسرعت الزوجة المتهمة إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وسددت طعنة بصدر زوجها نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة عليها والأداة المستخدمة.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الوراق مصاب إثر ادعاء مشاجرة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته داخل منزلهما بشارع السلام، تطورت إلى مشاجرة أحضرت المتهمة سكينًا من الطبخ، وسددت طعنة بصدر زوجها نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة عليها والأداة المستخدمة.

مشادة كلامية طعنة سكين منطقة بشتيل شمال الجيزة ربة منزل خروجه العيد شكوي زوجية

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