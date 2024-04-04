قتله بـ 24 طعنة.. جنايات السويس تحيل أوراق قاتل صديقه لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات السويس برئاسة القاضي المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد ضياء عبدالظاهر، والقاضي الوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بإحالة أوراق خليل محمود خليل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام به، قصاصا لقتله إسلام إبراهيم طعنًا عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران شقيقها يبلغها بانبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة.

وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى أن يتسلل إلى منزله بحوزته سكين ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات شديدة بينه وبين المجني عليه الذي اعتاد سبه، وأنه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه وذهب إليه مسرعا، مستلا سكينا كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقيا على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.

تمثيل الجريمة

ومثل المتهم الجريمة امام فريق النيابة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية إن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذو طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم، كما إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم.