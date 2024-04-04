الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قتله بـ 24 طعنة.. جنايات السويس تحيل أوراق قاتل صديقه لفضيلة المفتى

جنايات السويس
جنايات السويس

قضت محكمة جنايات السويس برئاسة القاضي المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد ضياء عبدالظاهر، والقاضي الوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بإحالة أوراق خليل محمود خليل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام به، قصاصا لقتله إسلام إبراهيم طعنًا عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران شقيقها يبلغها بانبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة.

وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى أن يتسلل إلى منزله بحوزته سكين ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر  بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات شديدة بينه وبين المجني عليه الذي اعتاد سبه، وأنه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه وذهب إليه مسرعا، مستلا سكينا كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقيا على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.

تمثيل الجريمة

ومثل المتهم الجريمة امام فريق النيابة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية إن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذو طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم، كما إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم.

جنايات محكمة السويس قاتل المفتي

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع محافظ السويس لمناقشة استعدادات المدينة لعيد الفطر المبارك

أهالي قرية عامر في السويس: "الجناين تشهد إنجازات على حق ربنا" (فيديو)

أهالى عزبة عفيفى فى السويس: لم يتم تطوير المنطقة إلا فى عهد الرئيس السيسى.. فيديو

"مستقبل وطن" ينظم مسابقة لـ أفضل صوت في تلاوة القرآن الكريم بطور سيناء

مديرة جمعية بالسويس: تمكين المرأة أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة (فيديو)

تفاصيل استعدادات المدن والمديريات بجنوب سيناء لعيد الفطر

إعدام 216 كيلو أغذية و150 لتر زيت خلال حملات تفتيشية في السويس

إقبال على شراء الأسماك بالتزامن مع اقتراب موسم الصيد فى السويس

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين فى الدولة والقطاع الخاص

انتقام موظف.. كواليس معركة بالأسلحة النارية بحى الهرم

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى