إقبال على شراء الأسماك بالتزامن مع اقتراب موسم الصيد فى السويس

يشهد سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس، إقبالًا على شراء السمك بمختلف أنواعه، خلال الثلث الأخير من شهر رمضان.

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

ويقول شيخ الصيادين عمرو عمارة، إن أسعار الأسماك بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، لتزامن الاقتراب انتهاء موسم الصيد مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح "عمارة" أن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك يعتبران موسم لبيع الأسماك، يقبل خلاله الزبائن على الشراء بشكل يساهم في ارتفاع السعر طبقًا لنظرية العرض والطلب.

زيادة الإقبال على شراء الأسماك

ويقول عبده جلال، تاجر أسماك بسوق الأنصاري، إن الإقبال يزداد تدريجيًا كلما اقترب موعد وقف الصيد البحري.

ويشير "جلال" إلى أنه خلال تلك الفترة يتوافر أنواع كثيرة من الأسماك مثل الحريت البغبغان والبوري والتوبارة واللاشيتة والهامور.

ويقول على شوقي، تاجر أسماك، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

الأسعار الحالية

وأوضح "شوقي" أن سعر الحارت قفز من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا خلال عشرة أيام، في حين استقر سعر الحريت واللاشيتة على 100 جنيه.

المائدة السويسية لا تخلو من السمك

ويقول إبراهيم بخيت، صاحب عمل حر، إن المائدة السويسية لا تخلو غالبًا من السمك، مشيرًا إلى أن الذوق السويسي يميل إلى الأسماك بمختلف أنواعها.

وتقول فاطمة محمد، ربة منزل، إن العشر أيام الأوائل من شهر رمضان تحفل موائد البيوت السويسية والمصرية بشكل عام باللحوم والدواجن والبط خاصة في العزومات، مما يجعل الناس تشتاق للأسماك فيزداد الإقبال عليها في النصف الثاني من رمضان وحتى عيد الفطر المبارك.

ويعد سوق الأنصاري من أكبر أسواق بيع الأسماك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يشهد إقبالًا كبيرًا لا يقتصر هذا الإقبال على أهل السويس، بل يقصده أبناء المحافظات الأخرى لشراء ما يحتاجونه من أسماك ومأكولات بحرية.

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس

سوق الأنصاري لبيع الأسماك بمحافظة السويس