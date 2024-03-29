الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حفل عرائس للأطفال.. التحالف الوطنى يجمع الآلاف فى يوم ترفيهى وإفطار جماعى بالسويس

حفل عرائس للأطفال
حفل عرائس للأطفال

كعادته يواصل التحالف الوطني رسم البهجة على وجوه المصريين، آلاف من الصائمين تجمعوا لتناول وجبة افطار رمضاني على شاطئ خليج السويس الساحر.

وتفاعل الأطفال والكبار مع عروض العرائس والرقصات على الأغنيات الرمضانية خلال الحفل الذي استمر لمنتصف الليل بممشى أهل السويس.

توافد الآلاف على ممشى أهل السويس

وجمع إفطار الوحدة الوطنية، الذي نظمه بيت العائلة المصرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، آلاف الأسر حول مائدة واحدة ونسيج واحد.

ورصدت كاميرا “الدستور” التوافد على ممشى أهل السويس مما يقرب من ساعة قبل موعد أذان المغرب والإفطار.

وشهد ممشى أهل السويس ببورتوفيق تجمع ما يقرب 3000 فرد؛ تلبية لدعوة بيت العائلة المصرية تحت رعاية التحالف الوطني  وبمشاركة فاعلة من مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية.

وحظيت الفعالية بحضور رسمي وشعبي لافت، ضمّ عددًا من القيادات السياسية، بالإضافة إلى ممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة، ممّا أضفى على الفعالية أجواءً من الوحدة والترابط الوطني.

واشتملت الفعالية على باقة مُتنوعة من الفقرات الترفيهية والثقافية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين.

وتفاعل الأطفال والكبار مع العروض الفنية التي شملت رقصات للشخصيات الكرتونية الرمضانية الشهيرة مثل بوجي وطمطم وبكار وفنانيس.

وتنافس الحضور في مسابقات ثقافية مع توزيع جوائز رمزية للفائزين وايضا قدّم مسرح العرائس عرضًا مُمتعًا للأطفال نال استحسان جميع الحضور.

وقال مسئول العمل الجماهيري ببيت العائلة المصرية محمد ممدوح إن هذا التجمع لتناول الإفطار لا يعد الأول، لكنه الأكبر في السويس، مشيرا إلى أن بيت العائلة منظمة هذا التجمع أكثر من مرة خلال السنوات السابقة.

وأضاف محمد ممدوح، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الدعوات لاقت استجابة سريعة نظرا لاقتناعهم بالفكرة وعشق أبناء السويس لتناول الإفطار على البحر.

وعبّر القائمون على تنظيم الفعالية عن شكرهم وتقديرهم لكلّ من أسهم في إنجاحها، من أفراد وجهات رسمية ومجتمعية، مؤكدين على أنّ هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون الجميع.

 

السويس إفطار جماعي خليج السويس رمضان ممشى أهل السويس

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