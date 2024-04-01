مديرة جمعية بالسويس: تمكين المرأة أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة (فيديو)

وجهت الدكتورة مروة أحمد، المدير التنفيذي لجمعية طارق متولي للتنمية المستدامة بمحافظة السويس، رسالة شكر للرئيس السيسي ، على جهوده الدؤوبة خلال الـ10 سنوات الماضية، لتمكين المرأة بجميع المجالات.

طفرة حقيقية

وقالت الدكتورة مروة أحمد، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام ملحوظ بالمرأة وطفرة حقيقة فى وضعها داخل المجتمع وظهر ذلك من خلال عدة محاور منها السياسي حيث ارتفعت نسب تمثيل المرأة فى المناصب الوزارية خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى 24 % كما زاد تمثيلها فى البرلمان ومجلس الشيوخ الحالى ومجلس الوزراء وكذلك السلك الدبلوماسي.

المرأة وصلت لمنصب المحافظ في عهد السيسي

وأضافت المدير التنفيذي لجمعية فاروق متولي للتنمية المستدامة خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرأة في عهد السيسي وصلت لمنصب محافظ ونائب محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى أن المرأة فى القضاء استطاعت أن تحصل على فرصتها وتثبت نفسها.

الاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنة

وأشارت الدكتورة مروة، إلى اهتمام الدولة بالمرأة المعيلة والمرأة المسنة كما كان هناك بعض القضايا التى كانت المرأة لا تستطيع أن تحصل على حقها وتخجل من ذكرها مثل قضايا التحرش والابتزاز بالبيانات والصور عبر الانترنت.

المساواة في الأجور

وأوضحت مروة، أن مصر تتميز بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور على عكس دول كثيرة تدعى الحرية والمساواة وعلى الرغم من ذلك أجور النساء فيها اقل من الرجال ولكن فى مصر الأجور متساوية وفى الفترة الأخيرة تم مد فترة اجازة رعاية الطفل لأربعة أشهر بدلا من ثلاثة وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة والطفل فى تلك المرحلة.

تعاون مصر مع اليونيسيف

وتطرقت الدكتورة مروة لتعاون مصر مع اليونيسيف والاتحاد الأوروبي لاعداد برامج للتوعية والدعم إضافة للندوات والمحاضرات الهادفة لدعم المراة.

تغييرات في القوانين

كما راعت الدولة تغييرات فى القوانين تضمن للمرأة حقها وهذا يحمى المرأة من عواقب اكبر إضافة لمشكلات عانى منها المجتمع منها الزواج المبكر ووفرت الدولة ارقام تستطيع المرأة ان تتصل بها لتجد العون.