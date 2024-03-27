يكرمون في يوم الطبيب.. قائمة أسماء أطباء جنوب سيناء المثاليين

ننشر اسماء الأطباء المثاليين بجنوب سيناء

هنأت نقابة أطباء جنوب سيناء، عدد من الأطباء كانت النقابة العامة قد أعلنت اختيارهم كأطباء مثاليين.

وتقدم نقيب أطباء جنوب سيناء الدكتور محمد وائل عبد الرحمن، وأعضاء مجلس النقابة، بالتهنئة للأطباء الذين اختارتهم النقابة العامة للأطباء كأطباء مثاليين ممثلين عن نقابة جنوب سيناء لعام 2024.

موعد تكريم أطباء جنوب سيناء المثاليين

وقال مصدر بنقابة الأطباء، إنه سيتم تكريم الأطباء الذين تم اختيارهم في يوم الطبيب السادس والأربعين يوم 20 أبريل القادم بدار الحكمة بنقابة أطباء مصر بمحافظة القاهرة.

وحصلت “الدستور” على قائمة بأسماء الأطباء المثاليين عن نقابة جنوب سيناء وهم:

1- الدكتور إيهاب صلاح الدين منصور، نائب مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي (طبيب مثالي فوق 15 سنة قيد).

2- الدكتورة ولاء حسن أحمد علي، خصائية طب الأطفال (طبيب مثالي تحت 15 سنة قيد).

3- الدكتورة إيمان محمد فراج عويس، أخصائية طب وجراحة العيون (الطبيبة الأم المثالية).

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقيم في الثامن عشر من مارس من كل عام احتفالية يوم الطبيب المصري، بالتزامن مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بمنطقة أبو زعبل عام 1827.

محاور التكريم والأسس التي يتم اختيار المكرمين على ضوءها

ويتضمن يوم الاحتفال تكريم الأطباء والطبيبات من خلال عدة محاور، منها: الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن، كما سيتم تكريم أسماء عدد من شهداء الأطباء، بالإضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين مازالوا يزاولون العمل النقابي، بالاضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية.