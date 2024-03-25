الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمناسبة يوم المرأة العالمي

محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات وأطفال من دور الأيتام

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الاثنين، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام 2024 على مستوى المحافظة، بمناسبة "يوم المرأة العالمي ويوم اليتيم".

حضر فعاليات التكريم خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس.

وخلال الاحتفال، أشاد محافظ السويس، بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة والحفاظ على كيانها.

وأشاد صقر،  بالدور المهم للمرأة فى التربية وتحقيق التميز فى أى مجال من مجالات الحياة، مشيدًا بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل فى جميع الميادين. 

التكريم
وفي اللقاء كرم محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، الأمهات المثاليات وهم: فاطمة السيد منصور الأم المثالية الأولى وأنوار أبو على اسماعيل الأم المثالية الثانية، ومنى سعد الدين الصغير الأم المثالية الثالثة وفيفي محمد كاشف الام المثالية البديلة ووفاء محمود أحمد الأم المثالية الأولى ( لابن ذوى الهمم).


كما كرم محافظ السويس، عددًا من الأطفال من دور الأيتام، بمناسبة قرب الاحتفال بيوم اليتيم.


وفى نهاية الاحتفال قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تحية لكل الأمهات تقديرا واعترافا بالفضل وإعلاء العطاء،  منوها إلى أن الأم هى الرمز والقيمة والقامة وهي قاطرة المجتمع للتنمية.

 

كما حضر العميد هانى سالم المستشار العسكري لمحافظة السويس وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية بالسويس والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوامجلس الشيوخ وممثلى الجمعيات الاهلية ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ومديري المديريات وأسر المكرمين والمكرمات.

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السويس الأمهات الأمهات المثاليات تكريم اليوم العالمي للمرأة

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