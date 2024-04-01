إعدام 216 كيلو أغذية و150 لتر زيت خلال حملات تفتيشية في السويس

نفذ فريق عمل مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بمحافظة السويس حملة رقابية صحية، لمتابعة صلاحية وجودة السلع المنتجات المعروضة للجمهور، وإحكام الرقابة علي تداول الأغذية من أجل وصول غذاء آمن لكل مواطن، وفق تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

أبرز نتائج الحملة

و أسفرت الحملة للرقابة علي الأغذية عن إعدام 216 كيلو أغذية متنوعة و150 لترا من الزيوت، وتحرير 71 محضرا لعدم وجود الشهادات الصحية وشهادة النظافة بالإضافة إلى 18 محضر غلق اداري، وذلك من خلال المرور على 36 منشأة.

سحب 17 عينة من المواد الغذائية لتحليلها بمعامل وزارة الصحة

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس بأنه قد تم سحب 17 عينة من المواد الغذائية لتحليلها بمعامل وزارة الصحة والسكان للاطمئنان على سلامتها وذلك حرصًا علي حياة المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة السويس، قد بدأت تكثيف الحملات الرقابة على الأغذية من يوم 24 مارس تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية.

وكانت الأسواق قد شهدت في وقت سابق حملة مماثلة تم تنفيذها علي مدار خمسة أيام متصلة، أسفرت عن إعدام 222 كيلو أغذية و 90 لتر زيت، وتحرير عدد 83 محضرا، تنوعت لعدم وجود شهادة صحية ونظافة وقد تم إرسال 18 عينة للمعامل لإستبيان صلاحيتها من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 23 منشأه لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية بجانب غلق اداري لمنشأتين لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

FB_IMG_1711970660379

FB_IMG_1711970657588

FB_IMG_1711970652055

FB_IMG_1711970654984

FB_IMG_1711970649520

FB_IMG_1711970647239