الأم المثالية بجنوب سيناء: أحلم بالحج والرئيس السيسي حقق لي الحلم

الام المثالية الاولى تسجد شكرا

وجهت الأم المثالية الأولى على مستوى بمحافظة جنوب سيناء وهيبة أحمد حليم من مدينة أبو زنيمة، خالص شكرها واعتزازها وسعادتها الغامرة لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ضمن احتفالية عيد الأم، كما أعربت عن خالص شكرها لمحافظ جنوب سيناء لتحقيق اغلي حلم لها وهي زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج.



حيث استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء اليوم، وهيبة أحمد حليم من مدينة أبو زنيمة الام المثالية الأولى بمحافظة جنوب سيناء، وأسرتها هنأها بفوزها بلقب الأم المثالية الأولى بجنوب سيناء، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خلال الاحتفال الذي أقيم بهذا الغرض 21 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وانور محمود مدير التضامن الاحتماعي بالمحافظة، وزيدان عبد الغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

وقام محافظ جنوب سيناء، بتكريمها جلسة المجلس التنفيذي رقم 2 المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كافة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، ومديري إدارات الديوان العام.

ومنحها المحافظ رحلة حج هذا العام، علي نفقة المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما سلمها شهادة تقدير ومكافأة مالية، ويون مواد غذائية هدية من المحافظة.



وخلال اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء، عن اعتزازه وتقديره لقصة كفاحها جعلت أبناءها نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتها وظروفها الإنسانية والإقتصادية الصعبة معربًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزًا للعطاء قائلا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء محاولة لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن..



ووجهت الأم المثالية الأولى خالص شكرها واعتزازها وسعادتها الغامرة لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ضمن احتفالية عيد الأم، كما أعربت عن خالص شكرها لمحافظ جنوب سيناء لتحقيق أغلى حلم لها وهي زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج.



وكان المحافظ، قد كرّم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 21 مارس الحالي.