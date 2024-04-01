تفاصيل استعدادات المدن والمديريات بجنوب سيناء لعيد الفطر

استعدت مختلف مدن ومديريات محافظة جنوب سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وترأس خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الاول لشهر ابريل، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

الحضور

وحضر الاجتماع د.إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام، ومديري شركات الكهرباء، والمياه، والشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

استعدادات المدن لعيد الفطر

بحث المحافظ خلال المؤتمر استعدادات المدن ومديريات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر وتم إصدار التعليمات الدورية الخاصة بتلك الاستعدادات ومسئولية كل جهة ومديرية.

وقرر محافظ جنوب سيناء خلال المؤتمر تشكيل لجان مصغرة للمرور علي الأسواق بالمدن لضمان توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والتأكيد علي الرقابة الدورية وعدم استغلال للمواطنين.

واستعرض المؤتمر الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بمدينة طور سيناء،وكذا عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع الأديان (مسجد وكنيسة) بنبق بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ ضرورة تسهيل اجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، كما شهد المؤتمر مناقشة مقترحات استغلال مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء د.خالد فودة إن معرض "أهلًا بالعيد" بمدينة طور سيناء يُعد امتدادًا لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، بتخفيض 30% في احتياجات ولوازم عيد الفطر من الملابس و40% في الكعك؛ لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الإثنين، لمعرض "أهلًا بالعيد" بالسوق الحضري في مدينة طور سيناء؛ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات عيد الفطر المبارك.