الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم مسابقة لـ أفضل صوت في تلاوة القرآن الكريم بطور سيناء

اللجنة
اللجنة

نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة في مدينة طور سيناء برئاسة أحمد صبحي، مسابقة لاختيار أفضل جمل صوت في تلاوة القرآن الكريم علي مدار أيام شهر رمضان الفضيل.

وتقدم للمسابقة 50 متسابقا وتم عرض الفيديوهات الخاصة بهم على لجنة الاستماع بأمانة الثقافة والفنون والرياضة بطور سيناء والتي قامت باختيار أفضل جودة للفيديوهات من حيث نقاء ووضوح الصوت والصورة وتم اختيار 27 متسابقا تم التصويت عليهم من قبل الجمهور أولا كأفضل أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي وعرضهم بعد ذلك على لجنة التحكيم التي ضمت علماء الأزهر والأوقاف وإذاعة جنوب سيناء لتقييم جميع الفيديوهات المقدمة من المتسابقين، للتقييم النهائى وإختيار الصوت الأفضل من كل فئة عمرية.

وأعلنت أمانة الثقافة والفنون والرياضة في مدينة طور سيناء عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة في الاحتفالية الكبري التي تنظمها الأمانة يوم الخميس المقبل 4 من أبريل الموافق 25 من شهر رمضان لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى والثانية من كل فئة عمرية لأجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم، بالإضافة لتكريم الفائزين في المسابقة السابقة التي نظمتها الأمانة بمناسبة المولد النبوي الشريف لأجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم والانشاد الديني والابتهالات.

كما قررت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بطور سيناء تكريم جميع من شارك في المسابقات تكريمًا خاص تشجيعًا لهم على الاستمرار، وكذا تكريم أعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لمجهوداتهم المخلصة ودورهم الفعال في المسابقة.

ضمت اللجنة كلا من؛ الشيخ عبد الحميد عطية عبد الحميد موجه أول بوعظ الأزهر والشيخ محمد أحمد محمود الفخراني إمام وخطيب بـ الأوقاف والإذاعي الكبير محمود عيسى بإذاعة جنوب سيناء والشيخ محمد عبد العزيز عفيفي مدير إدارة المتابعة بالأوقاف.

القرءان لجنة حزب مستقبل وطن سيناء طور سيناء جنوب سيناء

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