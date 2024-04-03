تفاصيل اجتماع محافظ السويس لمناقشة استعدادات المدينة لعيد الفطر المبارك

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا لبحث استعدادات محافظة السويس لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد صقر، على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ، على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

تجهيز الحدائق والشواطئ

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءا.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة.

وأكد صقر، على مدير مشروع الأسواق بعمل حملات مستمرة داخل الأسواق لانتظام العمل وضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق.

متابعة الالتزام بأجرة المواصلات

وأكد المحافظ، على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الاقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.

كما كلف صقر، رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا على التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لأي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

الحفاظ على منسوب المياه بالترعة

وأكد محافظ السويس، على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية علي مدار الساعة لمنع أى تعديات أو مخالفات على الترعة.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمواقف لمنع تكون أي مواقف عشوائية وإزالة أي اشغالات كما شدد علي تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

وأكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الأعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت علي مدار اليوم.

طوارئ بالمستشفيات

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير عام الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق إسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

حملات على الأسواق

وأعطى المحافظ، توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد صقر، على مسئولي الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.

متابعة غرفة العمليات



وأكد محافظ السويس، على مدير إدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخرى وعمل تقرير مصور على مستوى الأحياء خلال إجازة العيد.