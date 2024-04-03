الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى عزبة عفيفى فى السويس: لم يتم تطوير المنطقة إلا فى عهد الرئيس السيسى.. فيديو

أهالي عزبة عفيفي
أهالي عزبة عفيفي بالسويس

وجه عدد من  أهالي عزبة عفيفي بحي الجناين بمحافظة السويس رسالة تهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء  اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب لتوليه فترة رئاسية جديدة. 

وأعرب أهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم بتولي الرئيس فترة ولاية جديدة وتمنوا له التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

التطوير لم يصل المنطقة إلا في عهد الرئيس السيسي

وقال محمد عفيفي أحد أقدم سكان العزبة، إنه يسكن تلك المنطقة أب عن جد ولم يشهد تطور بها إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه عفيفي الشكر والتقدير  للرئيس على جميع الإنجازات التي تمت في عهده سواء مشروعات قومية أو في الملف التعليمي أو الملف الصحي وكثيرا من الإنجازات في جميع المجالات.

 

حياة كريمة غيرت القرية 

وأضاف عفيفي: “لمسنا نحن أهالي عزبة عفيفي بقرية عامر هذا في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم دخول الغاز بالقرية وكذلك تغيير خطوط الصرف الصحي وتركيب الإنترلوك بجميع شوارع القرية وتركيب الإنارة بالشوارع وغيرها من التطوير والتنمية وجعلها قرية نموذجية”.

وأوضح محمد عفيفي أن القطاع الريفي بشكل عام كان خارج خريطة التطوير لسنوات طويلة ولم يستشعر سكان القطاع بأي اهتمام إلا خلال السنوات الأخيرة.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة أمام مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، حدد خلالها أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يلى نص الكلمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير».. صدق الله العظيم.

السيد رئيس مجلس النواب، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

اسمحوا لى فى بداية كلمتى أن أتوجه بتحية شكر وتقدير إلى شعب مصر العظيم، صاحب الكلمة، وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود، لكم جميعًا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير، على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة. 

السيدات والسادة:

دعونى ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق، الممثل لإرادة شعب مصر، أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة، فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخًا من الجبال، وآمال مستقبل يحمل- بإذن الله- كل الخير لبلدنا وشعبنا.

السيسي حياة كريمه السويس قرى الرئيس

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