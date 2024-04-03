أهالي قرية عامر في السويس: "الجناين تشهد إنجازات على حق ربنا" (فيديو)

نقلت كاميرا “الدستور” ردود أفعال المواطنين في السويس عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية ورسائلهم وتهانيهم وأمنياتهم خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد سمور أحد سكان قرية عامر بحي الجناين بالسويس : “ شوفنا إنجازات الرئيس السيسي على أرض الجناين وخصوصا قرية عامر على حق ربنا ”.

إنجازات لمست المواطن البسيط

سيد سمور من مواليد السويس صاحب ال 65 عاما ، أضاف أن الإنجازات كانت فى شتى مناحى الحياة، التعليمية، الصحية، الخدمات ،المرافق ، “حياة كريمه” التي دخلت قرية عامر لمسها المواطن البسيط، قائلا: " الإنجازات دي محصلتش في عهد أي حد تاني"

الصرف الصحي

وتطرق سيد سمور للحديث عن التطوير الذي تم على أرض قرية عامر في مجال الصرف الصحي الذي وصل لجميع المناطق حتى الشوارع الضيقه التي عرضها 2 متر دخلها، مضيفا أن جميع طرقات القرية تم تغطيتها بالانترلوك ، مما سهل المواصلات.

كوبري يصل قرية جنيفة بنفق الشهيد أحمد حمدي

وأضاف سيد سمور أن المنطقة في عهد الرئيس السيسي شهدت إنشاء كوبري يصل بين جنيفة ونفق الشهيد أحمد حمدي مما أدى لسهولة المواصلات مع تخصيص طرق خاصة بشاحنات النقل والتريلات منفصلة عن الشوارع الخاصة بسير الميكروباصات والتاكسي وعقب: “ نظام ما شفناهوش قبل كده سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ربنا يكفيه شر المرض

وأختتم حديثه لكاميرا “الدستور” بالدعاء للرئيس السيسي: “ ربنا يكفيه شر المرض ما ظهر منه وما بطن ويتم نعمته عليه، الدعاء ده واحنا صايمين بنقوله انه يخليه لنا في مصر ويعمل الإنجازات لو نشكركم أنكم جيتوا عشان نوصل الكلام ده لفخامة الرئيس السيسي”

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