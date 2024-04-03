الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالي قرية عامر في السويس: "الجناين تشهد إنجازات على حق ربنا" (فيديو)

سيد سمور من سكان
سيد سمور من سكان قرية عامر

نقلت كاميرا “الدستور” ردود أفعال المواطنين في السويس عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية ورسائلهم وتهانيهم وأمنياتهم خلال الفترة المقبلة.

 

وقال سيد سمور أحد سكان قرية عامر بحي الجناين بالسويس  : “ شوفنا إنجازات الرئيس السيسي على أرض الجناين وخصوصا قرية عامر على حق ربنا ”.

 

إنجازات لمست المواطن البسيط

 

سيد سمور من مواليد السويس صاحب ال 65 عاما ، أضاف أن الإنجازات كانت فى شتى مناحى الحياة، التعليمية، الصحية، الخدمات ،المرافق ، “حياة كريمه” التي دخلت قرية عامر لمسها المواطن البسيط، قائلا: " الإنجازات دي محصلتش في عهد أي حد تاني"

 

الصرف الصحي

 

وتطرق سيد سمور للحديث عن التطوير الذي تم على أرض قرية عامر في مجال  الصرف الصحي الذي وصل لجميع المناطق حتى الشوارع الضيقه التي عرضها  2 متر دخلها، مضيفا أن جميع طرقات القرية تم تغطيتها بالانترلوك ، مما سهل المواصلات.

 

كوبري يصل قرية جنيفة بنفق الشهيد أحمد حمدي

 

وأضاف سيد سمور أن المنطقة في عهد الرئيس السيسي شهدت إنشاء  كوبري يصل بين جنيفة ونفق الشهيد أحمد حمدي مما أدى لسهولة المواصلات مع تخصيص طرق خاصة بشاحنات النقل والتريلات منفصلة عن الشوارع الخاصة بسير الميكروباصات والتاكسي وعقب: “ نظام ما شفناهوش قبل كده سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

ربنا يكفيه شر المرض 

 

 وأختتم حديثه لكاميرا “الدستور” بالدعاء للرئيس السيسي: “ ربنا يكفيه شر المرض ما ظهر منه وما بطن ويتم نعمته عليه، الدعاء ده واحنا صايمين بنقوله انه يخليه لنا في مصر ويعمل الإنجازات لو نشكركم أنكم جيتوا عشان نوصل الكلام ده لفخامة الرئيس السيسي”

 

مرفق فيديو على الواتس 

مصر السيسي قرية قرى حياة كريمه إنجازات

مواد متعلقة

أهالى عزبة عفيفى فى السويس: لم يتم تطوير المنطقة إلا فى عهد الرئيس السيسى.. فيديو

"مستقبل وطن" ينظم مسابقة لـ أفضل صوت في تلاوة القرآن الكريم بطور سيناء

مديرة جمعية بالسويس: تمكين المرأة أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة (فيديو)

تفاصيل استعدادات المدن والمديريات بجنوب سيناء لعيد الفطر

إعدام 216 كيلو أغذية و150 لتر زيت خلال حملات تفتيشية في السويس

إقبال على شراء الأسماك بالتزامن مع اقتراب موسم الصيد فى السويس

حفل عرائس للأطفال.. التحالف الوطنى يجمع الآلاف فى يوم ترفيهى وإفطار جماعى بالسويس

الأم المثالية بجنوب سيناء: أحلم بالحج والرئيس السيسي حقق لي الحلم

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة HD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى