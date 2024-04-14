طعنة غادرة فى العيد.. نهاية حزينة لسائق فى موقف بالبساتين

قضى وقتًا كافيًا مع أسرته أول أيام عيد الفطر، ولم يكن يعلم أنها الساعات الأخيرة من حياته، خرج للبحث عن رزقه والعمل على سيارته في موقف بالبساتين كما اعتاد، لكن لم يعلم أن هذا اليوم كان على موعد مع القدر، الذي كان يخفي عنه مصيرا مجهولا.. تلك تفاصيل قضية مقتل سائق في منطقة البساتين.

إجازة العيد

البداية كانت بخروج سائق يعمل على سيارة أجرة في أحد المواقف بمنطقة البساتين كما اعتاد، خاصة عقب أن جلس في منزله وقتا كافيا للاسترخاء بسبب إجازة عيد الفطر وقبل خروجه ودع أسرته وأطفاله واستقل سيارته وتوجه لمكان عمله.

موقف سيارات

وبوصول السائق لموقف سيارات "اسبيكو" لتحميل سيارته وجد مشاجرة بين عامل وبائع متجول بسبب خلافات بينهما، وبدأ يشاهد المشاجرة من بعيد حتى استل البائع سلاحا أبيض من ملابسه وحاول طعن العامل، فلم يتمالك نفسه ودخل لفض التشابك ومنعهما من التشاجر، لكنه وجد نفسه يتلقى الطعنة بدلًا من طرف التشاجر ويجد الدماء تتساقط من جسده فخر صريعًا على الأرض.

وأمام المارة وتحت أقدامهم سقطت جثة السائق، وعندما حاولوا إسعافه ونقله للمستشفى تبين وفاته، فأخطروا الأجهزة الأمنية.

بلاغ للشرطة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بتعدي بائع متجول على عامل، خلال وقوفه داخل موقف سيارات وتطور الأمر لطعن السائق الضحية بسلاح أبيض "سكين".

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم القبض على المتهم بقتل العامل.

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.