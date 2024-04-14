الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"لهو أطفال" يصيب معلمًا بعاهة مستديمة فى البساتين

إسعاف
إسعاف

«انفجار في شبكية العين».. مأساة عاشها مدرس عقب التعدي عليه من عدد من جيرانه بسبب خلافات بينهما حول لهو الأطفال ورمي مياه في الشارع بمنطقة البساتين حتى تم ضبط المتهمين وصدور قرار من النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تعود بداية الحادث إلى نهاية شهر رمضان قبل عيد الفطر المبارك عندما كان يجلس «محمود. م»، مدرس، في بيته في انتظار موعد الإفطار عقب يوم شاق مع طلابه سواء في المدرسة أو الدروس التي يعطيها لتقويتهم في المواد الدراسية، ولكن كان هناك ما يعكر صفو جلسته واسترخائه وهو دخول ابنته تبكي بحرقة.

عندما رأي الأب ابنته تبكي فزّ من مكانه يسألها عما جرى لها لتخبرها أن جارها انتهز فرصة مرورها أمامه ونهرها وسبها بألفاظ بذيئة أمام زملائها وفي الشارع وسط مرور الناس ما تسبب في إحراجها وذلك بسبب إلقاء شقيقها مياهًا من الشرفة أثناء مرور الناس، ولكنه عشمًا في الجيران خرج يفهم منه ما حدث ويعتذر له عن إلقاء المياه ويلومه على سب الفتاة دون سبب.

 

قالب طوب من الشرفة

ولكن بمجرد خروجه ومناداة الجار سمع منه ألفاظًا صعبة كان أبرزها أنه لم يربِ أطفاله وعندما حاول معاتبته تفاجأ بقالب طوب يدخل له من الشرفة في عينه فتسبب في فقء عينه وإصابته بنزيف دموي غزير.

ولم يكتفِ جار السوء بإصابة المدرس بعاهة، ولكنه عندما نزل متوجهًا لمستشفى قصر العيني لإسعاف عينه تفاجأ به يعترض طريقه ويتعدى عليه بالضرب مستعينًا بشقيقه، ما دفعه لتحرير محضر ضدهما حمل رقم 4185 جنح البساتين.

ويعالج حاليًا المدرس من انفجار في شبكية العين اليمنى، وإجراء جراحة لإصلاح الانفجار وخياطة الجرح لإغلاقه خاصة عقب تبين أن العين أصيبت بعاهة ولا ترى الضوء وتم إجراء ثلاث عمليات جراحية بها.

 

تفاصيل بلاغ قسم البساتين

 كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة البساتين، القبض على المتهم الثاني في واقعة «فقء عين» مدرس في منطقة البساتين.
وتحرر المحضر رقم 4185 جنح البساتين، والعرض على النيابة للتحقيق.

انفجار في شبكية العين منطقة البساتين لهو الأطفال شهر رمضان قالب طوب البساتين

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