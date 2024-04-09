الثلاثاء 09 أبريل 2024
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حوادث

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

جريدة الدستور

«ملك هربت من منزل والدها لتسقط في براثن العشيق الندل».. هذه هي مأساة فتاة قاصر لا يصل عمرها لسن السادسة عشرة، ذهبت لمنزل حبيبها لتتفاجأ بأيام من التعدي الجنسي عليها رفقة صديقه في البساتين.. فما القصة؟

خلاف عائلي

البداية عندما حدث خلاف عائلي بين فتاة تُدعى «ملك» مع أسرتها تركت على إثره المنزل ولجأت لأحد الأشخاص على علاقة عاطفية معه، وبالفعل ذهبت لمنزله برضاها بحجة أن تمكث هناك فترة، ولكن الأخير استغل سذاجتها وصغر سنها وذهب بها إلى منزل أحد أصدقائه، وتناوب الاثنان التعدي عليها جنسيًا لمدة 3 أيام.

أقوال الفتاة

وأمام النيابة أنكرت الفتاة علاقتها بالمتهمين، موضحة أنها كانت في طريقها للمنزل عائدة كعادتها كل يوم واستقلت مركبة توك توك بها شاب، وهو الذي استدرجها لمنزل صديقه وتعدى عليها جنسيًا.

اعترافات المتهمين

وأنكر الشاب واقعة استدراج الفتاة، موضحًأ أنها أخبرته بأنها هاربة من أسرتها فأخذها لمنزل صديقه وعاشرها برضاها ودون إكراه، وعندما قررت أن تخرج من البيت تركها.

بلاغ قسم الشرطة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من أسرة فتاة تدعي «ملك»، يفيد باختفاء ابنتهم عن المنزل على غير عادتها في منطقة البساتين.

وأجرى رجال المباحث التحريات، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

خلاف عائلى البساتين التعدي الجنسي اعترافات المتهمين ملك

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