الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جثة ربة منزل تثير الغموض في البساتين.. والنيابة تحقق

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها  في مقتل ربة منزل في ظروف غامضة بمنطقة البساتين، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

التحقيق في واقعة مقتل ربة منزل في ظروف غامضة داخل شقة بالبساتين

البداية عندما تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد في وجود جثة لسيدة مقتولة طعنًا داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين جثة سيدة في العقد الخامس ملقاه على الأرض مطعونة بسلاح أبيض، ويجري رجال المباحث التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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