النيابة تقرر حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها بالفيوم

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها، وكانت قد كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم لغز مقتل ربة منزلا ذبحا، داخل منزلها بقرية أبو كساه التابعة لمركز ابشواى بالفيوم وأكدت تحريات البحث الجنائي ان الجاني هي شقيقة ضرتها.

النيابة تقرر حبس ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها بالفيوم

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة ابشواى، بالعثور على جثة سيدة في منزلها، حيث تبين أنها مذبوحة من الرقبة وملقاة خلف بوابة المنزل.

وفور البلاغ، انتقل فريق بحث قاده المقدم أنور المصري، رئيس مباحث المركز، وأشرف عليه العميد حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وبحسب التحريات الأولية، كان زوج الضحية وزوجته الثانية خارج المنزل أثناء وقوع الجريمة.وكشفت التحريات أن القتيلة منى. ر.م، تبلغ من العمر 45 عامًا، وكانت تعيش مع ضرتها وأبنائها في نفس المنزل، وقد استغلت المتهمة، شقيقة الزوجة الأولى، وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وارتكبت جريمتها.

واعترفت المتهمة بارتكابها للجريمة بسبب غيرتها من عدم إنجاب شقيقتها الأطفال على عكس ضرتها، مما دفعها لارتكاب هذا العمل البشع.تم القبض على المتهمة وستتم إحالتها للمحاكمة للنظر في الأمر وفقًا.

وكان قد أصيب 12 شخصا، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.