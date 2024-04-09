الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

النيابة تقرر حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها بالفيوم

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها، وكانت قد كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم لغز مقتل ربة منزلا ذبحا، داخل منزلها بقرية أبو كساه التابعة لمركز ابشواى بالفيوم وأكدت تحريات البحث الجنائي ان الجاني هي شقيقة ضرتها.

 

النيابة تقرر حبس ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بذبح ضرة شقيقتها بالفيوم

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة  ابشواى، بالعثور على جثة سيدة في منزلها، حيث تبين أنها مذبوحة من الرقبة وملقاة خلف بوابة المنزل.

وفور البلاغ، انتقل فريق بحث قاده المقدم أنور المصري، رئيس مباحث المركز، وأشرف عليه العميد حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وبحسب التحريات الأولية، كان زوج الضحية وزوجته الثانية خارج المنزل أثناء وقوع الجريمة.وكشفت التحريات أن القتيلة منى. ر.م، تبلغ من العمر 45 عامًا، وكانت تعيش مع ضرتها وأبنائها في نفس المنزل، وقد استغلت المتهمة، شقيقة الزوجة الأولى، وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وارتكبت جريمتها.

واعترفت المتهمة بارتكابها للجريمة بسبب غيرتها من عدم إنجاب شقيقتها الأطفال على عكس ضرتها، مما دفعها لارتكاب هذا العمل البشع.تم القبض على المتهمة وستتم إحالتها للمحاكمة للنظر في الأمر وفقًا.

وكان قد أصيب 12 شخصا، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

النيابة حبس ربة منزل 4 ايام ذبح ضرة شقيقتها بالفيوم النيابة العامة بمحافظة الفيوم الفيوم

مواد متعلقة

بجوائز مالية ورحلات عمرة.. "التحالف الوطنى" يُقيم احتفالية كبرى لحفظة القرآن الكريم

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاولى بالرعاية في الفيوم

تكثيف الجهود لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

التحالف الوطنى بالفيوم يُقيم احتفالية كبرى ليوم اليتيم فى الفيوم (صور)

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم يوجّه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

"الشعب الجمهوري" يطلق مبادرة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

كولر: وجود لاعبين يفكران فى مصلحتيهما عن مصلحة الفريق مشكلة كبيرة

أكشنار تتخلى عن رئاسة حزبها المعارض فى تركيا بعد النتائج الهزيلة بالانتخابات

عاجل.. مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح