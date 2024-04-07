الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الاولى بالرعاية في الفيوم

لإدخال البهجه عليهم..
لإدخال البهجه عليهم.. توزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى

نجحت جمعية "الأورمان" في توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية لدعم ألف أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بـ11 قرية وهي: قرى الياس واللواج وسليمان وطماوى والبلتاجى ومنصور وعبود وابو شنب وسرور والصعايده وسنرو بمركز ابشواي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائمًا على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم  خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إن توزيع الكراتين تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنوات السابقة، حيث سيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي لا يمكن الوصول إليها.

توزيع كراتين رمضان الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان بالفيوم وزيرة التضامن الاجتماعي شهر رمضان

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