إصابة 9 في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مفارق العياط باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز ومدينه الفيوم ووجود عدد من المصابين.

إصابة 9 أشخاص بالحادث



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق اسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والميني باص في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد، وإسلام خليل وسكرتارية تحقيق ثروت حكيم، بحبس عامل، 6 اشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلا، وقتلهما وسلخ جلودها للاستفادة من ثمنها.

حبس عامل 6 أشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلًا وقتلهما بالفيوم

ترجع وقائع القضية الى شهرعندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من شخص يدعي صالح جمعة فرج، يتهم المتهم، بخطف وسرقة حمارين يمتلكهما، وقتلهما ذبحا بسلاح أبيض، وسلخ جلودهما عن جسدهما للاستفادة من بيع جلودهما.