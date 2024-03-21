الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم إصابة 9 أشخاص، بسبب انقلاب ميكروباص كانوا يسقلونها وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، وإصابة 9 من مستقليها بينهم سائقها.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث
انتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص إثر انفجار أحد إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، فانحرفت على جانب الطريق وانقلبت، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث
وأصيب في الحادث كل من:«محمد وهدان، 20 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى،  " وخالد عشري 49 سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، " وشعبان عيد " 19سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخليل علي ابراهيم  «سائق السيارة»، 55 سنة، بمصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، ومحمد أسامة إبراهيم، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واحمد اسامه ابراهيم، 23 سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد العاطي حسن 59 سنة، مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورجب غالي حسن 49 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهارون علي جمعه 28سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ».

وعلى الفور هرعت  سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرت إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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