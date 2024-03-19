الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى أبشواى المركزي

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات الطبية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى أبشواي المركزي، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة يعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعددًا من القيادات التنفيذية والطبية.

شملت الافتتاحات، قسم عناية الأطفال، وهو قسم مستحدث، تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، ويضم عدد 5 أسرّة مجهزة بالمونيتور للعناية المتوسطة للأطفال، ويخدم القسم شبكة غازات كاملة "أكسجين، وشفط، وهواء" ومضخة محاليل لكل سرير عناية.

كما شملت الافتتاحات أيضًا توسعات وحدة الغسيل الكلوي، التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وتضم 61 ماكينة غسيل، منها 4 ماكينات جديدة لمصابي فيروس (B)، واستمع المحافظ، لشرحٍ تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها الوحدة، وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، تفقد خلالها عددًا من الأقسام والوحدات العلاجية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين علي المستشفي، كما اطمأن المحافظ على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة تولى قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا، وتعمل على تطويره أولًا بأول، لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين،
موضحًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي دائمًا ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بهذا القطاع الهام لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

وعقب ذلك، التقي محافظ الفيوم عددًا من الممرضات العاملات بالمستشفى، واستمع المحافظ لمطالبهن التي تمثلت فى تأخر صرف مرتباتهن لعدة أشهر.

وعلى الفور، وجه المحافظ الدكتور محمد نصر الله مدير مستشفى أبشواي المركزي، بضرورة صرف مرتباتهن وكافة مستحقاتهن المالية قبل حلول عيد الفطر المبارك.

كما استمع المحافظ لشكوى إحدى السيدات التي تتضرر من عدم صرف معاش تكافل وكرامة، وطالبها بالتواجد خلال اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين، لحل مشكلتها على الوجه الأكمل.

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محافظ الفيوم مستشفى إبشواى المركزى الدكتور أحمد الأنصارى الوحدات الطبية بمستشفى أبشواي المركزي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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