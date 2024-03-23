السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس عامل 6 أشهر لاتهامه بسرقة حمارين بالفيوم

حبس عامل
حبس عامل

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد، وإسلام خليل وسكرتارية تحقيق ثروت حكيم، بحبس عامل، 6 اشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلا، وقتلهما وسلخ جلودها للاستفادة من ثمنها.

حبس عامل 6 أشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلًا وقتلهما بالفيوم 

 

ترجع وقائع القضية الى شهرعندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من شخص يدعي صالح جمعة فرج، يتهم المتهم، بخطف وسرقة حمارين يمتلكهما، وقتلهما ذبحا بسلاح أبيض، وسلخ جلودهما عن جسدهما للاستفادة من بيع جلودهما.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد أحمد الصوفي رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية، قيام المتهم بقتل وذبح حمارين، فى شهر نوفمبر من 2023 وسلخ جلودهما من جسدهما.

 

حيث جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، كما كما جرى نقل الحمارين، تحت إشراف الطب البيطري الى المدفن الصحى بقرية قصر رشوان. وقرر المستشار إبراهيم حلمى المحامى العام الأول بإحالة  القضية إلى محكمة جنايات الفيوم.


واتهمت النيابة العامة المتهم "عبد العظيم.ف.ع"، 35 سنة، عامل عادي، ومقيم ببندر مركز طامية بمحافظة الفيوم، بأنه يومي 8 و9 نوفمبر لعام 2023، قتل عمدا بدون مقتضى حيوانات، حمارين من الدواب الركوب والجر والحمل، ذلك ليلا مستخدما سلاح أبيض، مستغلا ظلام الليل، ومغادرة صاحبهما، للاستغلال بثمن جلودها.

حبس عامل سرقة حمار اللواء ثروت المحلاوي محكمة جنايات الفيوم مأمور مركز شرطة طاميه

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