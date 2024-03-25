الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالفيوم

حملات مكثفة على السرفيس
حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات لمتابعة إلت

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الفيوم، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم والمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.  

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.  

 وشن رؤساء مراكز ومدن المحافظة، "الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار الوقود "السولار والبنزين"، والتأكد من وضع الملصقات "الإستيكرات" بالأسعار الجديدة علي سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 أبرز الخطوط التي شملتها الحملات

كما قام رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار  المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملات خطوط مواقف دمو، وسيلا، والعدوة، وهوارة المقطع، وموقف "مصر"، وطامية، وسنورس، وموقف "بني سويف"، وقلمشاة، والعزب، وأبوجندير، وأبشواي، ودسيا، وجردو، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة.

كما قام مدير إدارة النقل الجماعي والمواقف، بعدة حملات للمرور علي كافة مواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم، ومواقف مركزي أبشواي ويوسف الصديق، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة والسرفيس، بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

المحافظ يوجه باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية

وأكد المحافظ، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية، والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

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محافظ الفيوم حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف السيارات تعريفة الأجرة الجديدة مواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم أسعار الوقود السولار والبنزين

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