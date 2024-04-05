الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

سيارات الإسعاف لنقل
سيارات الإسعاف لنقل المصابين

أصيب 12 شخصا، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة 11 سيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة  في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 12 شخصا حادث انقلاب سيارة ميكروباص الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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