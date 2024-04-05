التحالف الوطنى بالفيوم يُقيم احتفالية كبرى ليوم اليتيم فى الفيوم (صور)

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية احتفالية يوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، وذلك بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

التحالف الوطني بالفيوم يُقيم احتفالية كبرى ليوم اليتيم في الفيوم.. صور

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات، بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الجارحي وأمانة التحالف الوطني بالفيوم، كما نفذت المؤسسة نفذت ذات الاحتفالية في محافظات الجيزة والسويس كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجا.

كان قد وجَّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما وجَّه بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، وكذا مراجعة موقف توصيل خدمات الصرف الصحي بالتوسعات الجديدة لقرية العزب داخل الحيز العمراني.

وخلال اللقاء، وجَّه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير خدمة الغسيل الكلوى لأحد المرضى بمستشفى 6 أكتوبر "التأمين الصحي بالفيوم" لقربه من محل إقامته، فضلًا عن التنسيق بين مسئولى مديرية الصحة، ومستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لسرعة إجراء الفحص الطبي والعمليات اللازمة لفتاة مصابة بكسور بالساق وتعانى من إعاقة حركية بالساق الأخرى، مع سرعة عمل القومسيون الطبي لشاب مصاب بكسور بأحد الساعدين، ورجل مسن يعانى من التهاب بالعمود الفقري؛ لبيان نسبة العجز لديهما لبحث إمكانية منحهما معاش "تكافل وكرامة"، مع توفير مشروع للشاب من قبل جهاز تنمية المشروعات لحين إنهاء إجراءات القومسيون الخاصة به.

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم

التحالف الوطني بالفيوم يحتفل بيوم اليتيم