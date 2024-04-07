بجوائز مالية ورحلات عمرة.. "التحالف الوطنى" يُقيم احتفالية كبرى لحفظة القرآن الكريم

نظم التحالف الوطني بالفيوم، ممثلًا في مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية، احتفالية كبرى، لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم، الفائزين فى المسابقة الكبرى التى أطلقتها المؤسسة بداية شهر رمضان المبارك فى كل قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمشاركة 2209 متسابقين، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بنادى المحافظة، وبحضور محافظ الفيوم ونائبه وعدد من قيادات المؤسسة وأمانة التحالف الوطني بالمحافظة، ومجموعة من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان ورموز الدعوة الإسلامية من الأزهر الشريف والأوقاف، والآلاف من الأهالي والمتطوعين.

مؤسسة الجارحي تقيم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الفيوم تحت مظلة التحالف الوطني، بجوائز مالية ورحلات عمرة، وبمشاركة 2209 متسابقين و500 متطوع

شهدت المسابقة منافسة قوية بين المتسابقين فى مستوياتها الثلاثة (حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءًا، حفظ 10 أجزاء) من خلال لجان متخصصة وموسعة ضمت أكثر من 50 شيخا وإماما من كبار العلماء والقراء والأئمة والواعظين من الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة. كما تميزت المسابقة بكثافة المشاركة من الفتيات والطالبات بواقع 74.5% من إجمالي المتسابقين، فضلًا عن حصول فتاة على المركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة.

وتأتي المسابقة ضمن استراتيجية وخطط المؤسسة والتحالف لدعم جهود الدولة في نشر الوعي والفكر الديني المعتدل، فضلًا عن تعزيز القوة الناعمة المصرية وتنمية قدرات النشء والشباب في مجال قراءة وتجويد وحفظ وتفسير القرآن الكريم.

وتضمنت فعاليات الحفل استعراض حصاد المسابقة على مدار الشهر، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى برحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، فضلًا عن تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم.

كان قد قام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية احتفالية يوم اليتيم، بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، وذلك بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

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