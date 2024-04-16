نزيف الأسفلت.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين فى المحافظات

ضحايا ومصابون سقطوا نتيجة وقوع عدد من الحوادث المرورية الأليمة على الطرق والمحاور الرئيسية في عدة محافظات؛ ليستمر نزيف الأسفلت.

وقد تدخل رجال الإدارة العامة للمرور المنتشرين على الطرق خلال اليوم، لاتخاذ اللازم وقاموا باستدعاء سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

مصرع عامل في الكيت كات

شهدت منطقة الكيت كات حادثا مروريا أليما، حيث دهست سيارة مسرعة عامل أثناء عبوره الطريق، وتم التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 7 مواطنين في منشأة القناطر

وأصيب 7 مواطنين في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث وقع تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

إصابة 4 أشخاص في قوص

وشهد مركز قوص في قنا انقلاب تروسيكل في إحدي الترع، وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص، وتم إنقاذ المصابين ونقلهم في سيارات الإسعاف إلى المستشفى لإسعافهم.

مصرع 7 وإصابة 13 على طريق أسيوط الغربي

طريق أسيوط الغربي كان شاهدا على حادث أليم، حيث انقلبن سيارة ميكروباص، مما أدى إلى مصرع 7 أشخاص تم التحفظ على جثثهم في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب 13 آخرين تم نقلهم في سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

مصرع شخص في ههيا

شهد طريق ههيا- الزقازيق أمام قرية العدوة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية حادثا مروريا، حيث صدمت سيارة مسرعة شخص مما أدى إلى وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص في المنزلة

انقبت عربة كارو بأحد الأشخاص في مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه، وتم اتخاذ اللازم.

إصابة 6 اشخاص في المنيا

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، عقب اختلال عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وجار إسعافهم.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في كفر صقر

شهد مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية حادثا مروريا، بين عربة كارو وأخرى ملاكي، وتسبب الحادث في مصرع شخص بينما أصيب 2 آخرين، وتم التعامل مع الضحية والمصابين من قبل رجال الإسعاف.