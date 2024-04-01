الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين بالمحافظات

مصرع 5 أشخاص
مصرع 5 أشخاص

لم يتوقف  نزيف الأسفلت، اليوم، بسبب الحوادث التي وقعت على عدد من المحاور والطرق الرئيسية وغيرها في عدد من المحافظات، والتي خلفت وراءها جثثا ومصابين، وقامت سيارات الإسعاف بالتدخل لإجراء اللازم، بينما قام رجال المرور بإزالة أثار تلك الحوادث.

مصرع شخص وإصابة 6 في مدينة 6 أكتوبر

في مدينة 6 أكتوبر وقع حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، وتسبب الحادث في مصرع شخص، بينما أصيب 6 آخرون، وتم اتخاذ اللازم.

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 50 أخرين في حوادث متفرقة

إصابة 4 مواطنين في العياط

في مدينة العياط كانت شاهدة على حادث مروري، حيث انقلبت سيارة، وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

إصابة 9 أشخاض أعلى الطريق الصحراوي الشرقي

وعلى الطريق الصحراوي الشرقي وقع حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة، والتي تسببت في إصابة 9 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم.

مصرع سائق على الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي مصرع سائق انقلبت به سيارته، مما أدى لاشتعالها وتفحم الجثة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى لاتخاذ اللازم.

مصرع 2 وإصابة 2 في بورسعيد

في محافظة بورسعيد لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران في حادثين مروريين منفصلين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع موظف بالمعاش في كفر شكر

مركز كفر شكر في القليوبية شهد حادث مصرع موظف بالمعاش صدمته دراجة نارية أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر، وجار البحث عن المتهم.

إصابة 4 أشخاص في سمسطا

في مركز سمسطا وقع حادث مروري وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

نزيف الأسفلت المحاور والطرق مدينة 6 أكتوبر العياط الطريق الصحراوي الشرقي الصحراوي الغربي محافظة بورسعيد مركز كفر شكر

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