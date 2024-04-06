السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

اسعاف
اسعاف

وقعت العديد من الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية، وتسببت في عدم توقف نزيف الأسفلت بعد أن خلفت تلك الحوادث عددا من الضحايا والمصابين، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لمكان تلك الحوادث، وتم التعامل معها واتخاذ اللازم.

 

إصابة 16 شخصا على الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري بنطاق قسم الهرم، حادث مروري أسفر عن إصابة 16 عاملا نتيجة اصطدام ميني باص يستقلونه بسور حديدي، وتم نقلهم للمستشفى وتم علاج المصابين.

نزيف الأسفلت.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 أخرين في المحافظات

مصرع شاب في قنا

لقى شاب مصرعه في مطاق مركز نقادة بمحافظة قنا، نتيجة حادث مروري بين دراجة نارية سيارة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ اللازم قانونا.

 

إصابة 5 فتيات في بني سويف

وفي محافظة بني سويف أصيبت 5 فتيات، نتيجة انقلاب مركبة توكتوك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى.

 

إصابة 8 أشخاص في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، وقع حادث مروري نتيجة اصطدتم سيارة ميروكباص بالرصيف على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وقد تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

إصابة 5 مواطنين على الطريق الدائري

وقع حادث مروري على الطريق الدائري، وقد تسبب الحادث في إصابة 5أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

مصرع شخص وإصابة 14 في المنيا

وفي محافظة المنيا لقى مواطن مصرعه بينما أصيب 14 أخرون، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، الحادث الذي وقع على الطرق الصحراوي الغربي، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.

 

نزيف الأسفلت الحوادث الطريق الدائري مركز نقادة محافظة قنا بني سويف طريق بلبيس العاشر

مواد متعلقة

دفتر أحوال الداخلية.. مقتل مواطن بسبب كلب.. وضبط ألف طن دجاج فاسد

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. توقف قلب مصطفى ضرغام مرتين وحالته حرجة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. سيمون تقرر ترك زوجها وغادر منزل الغول

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. غادة عبدالرازق تفاجيء زوجها بتسجيل والده للتحريض على قتل شقيقها  

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. ريمون لحازم الهاكر: حياتي كلها دمرت بسبب سجني

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. أحمد ماهر يعنف غادة عبدالرازق في المستشفى

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. أحمد ماهر باكيا: "يارب اشفي لي ابني مصطفى"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. صدمات كهربائية لإنقاذ ضرغام بعد الطلق الناري

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب