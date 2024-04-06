نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

وقعت العديد من الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية، وتسببت في عدم توقف نزيف الأسفلت بعد أن خلفت تلك الحوادث عددا من الضحايا والمصابين، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لمكان تلك الحوادث، وتم التعامل معها واتخاذ اللازم.

إصابة 16 شخصا على الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري بنطاق قسم الهرم، حادث مروري أسفر عن إصابة 16 عاملا نتيجة اصطدام ميني باص يستقلونه بسور حديدي، وتم نقلهم للمستشفى وتم علاج المصابين.

مصرع شاب في قنا

لقى شاب مصرعه في مطاق مركز نقادة بمحافظة قنا، نتيجة حادث مروري بين دراجة نارية سيارة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ اللازم قانونا.

إصابة 5 فتيات في بني سويف

وفي محافظة بني سويف أصيبت 5 فتيات، نتيجة انقلاب مركبة توكتوك على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 8 أشخاص في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، وقع حادث مروري نتيجة اصطدتم سيارة ميروكباص بالرصيف على طريق بلبيس العاشر من رمضان، وقد تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 5 مواطنين على الطريق الدائري

وقع حادث مروري على الطريق الدائري، وقد تسبب الحادث في إصابة 5أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

مصرع شخص وإصابة 14 في المنيا

وفي محافظة المنيا لقى مواطن مصرعه بينما أصيب 14 أخرون، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، الحادث الذي وقع على الطرق الصحراوي الغربي، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.